İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

87 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş'tan kahreden haber gelmişti. Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı.
87 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş'tan kahreden haber gelmişti. Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Kanserle mücadele eden Akbaş, sağlığı hakkında açıklama yaptı.
"DOKTORLAR MEMNUN"
Akciğer kanseri tedavisi gören Akbaş, son durumuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:
"Dört tane kemoterapi geçireceğim. Şu an gidişat iyi, doktorlar memnun."
"Aşağı yukarı ben de memnunum, sadece biraz kilo verdim. Onu da halledeceğiz."
"Ben alışığım, ikinci kanserim. İnatçıyım."
"İLK KANSERİ YENDİM,BUNU DA YENERİM"
Usta oyuncu daha önce hastalık sürecinde kendisiyle ilgili yapılan yorumlarla ilgili şunları söylemişti:
"Benim huyumu biliyorlar. Ben kimseyi aramam, kimseye söylemem. Ailem bile bilmiyordu ama biri yazmıştı. Ben de dayanamadım sosyal medyada açıklama yaptım sonra.
Ulan beni üç kere öldürdüler bir tarihte. Geçer elbet bu durumda. Bu ikinci kanser. İlkini yendim, bunu da yenerim."