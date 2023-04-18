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Haberler Magazin İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş'ın son sağlık durumu...

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş'ın son sağlık durumu...

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ikince kez kansere yakalandığını duyurmuştu. 86 yaşındaki ünlü isim, açıklamasının ardından sevenlerini bir hayli üzmüştü. Bir süredir kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, son sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte akciğer kanserine yakalanan Aydemir Akbaş'ın son sağlık durumu...

18.04.2023, 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023, 10:25

87 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş'tan kahreden haber gelmişti. Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı.

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Kanserle mücadele eden Akbaş, sağlığı hakkında açıklama yaptı.

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

"DOKTORLAR MEMNUN"

Akciğer kanseri tedavisi gören Akbaş, son durumuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

"Dört tane kemoterapi geçireceğim. Şu an gidişat iyi, doktorlar memnun."

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

"Aşağı yukarı ben de memnunum, sadece biraz kilo verdim. Onu da halledeceğiz."

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

"Ben alışığım, ikinci kanserim. İnatçıyım."

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

"İLK KANSERİ YENDİM,BUNU DA YENERİM"

Usta oyuncu daha önce hastalık sürecinde kendisiyle ilgili yapılan yorumlarla ilgili şunları söylemişti:

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

"Benim huyumu biliyorlar. Ben kimseyi aramam, kimseye söylemem. Ailem bile bilmiyordu ama biri yazmıştı. Ben de dayanamadım sosyal medyada açıklama yaptım sonra.

İkinci kez kansere yakalanmıştı! İşte Aydemir Akbaş’ın son sağlık durumu...

Ulan beni üç kere öldürdüler bir tarihte. Geçer elbet bu durumda. Bu ikinci kanser. İlkini yendim, bunu da yenerim."

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