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Haberler Magazin Seda Sayan'dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

Seda Sayan'dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son olarak Lolita Lift operasyonu geçirdi. Daha önceden yaptırdığı estetiklerle de gündeme gelen Sayan, bir magazin programına bağlanarak adeta isyan etti. Estetik yaptırıp söylemeyenlere de, " Yav he he! Şu camiada bir tek her yerini yaptıran benim." dedi.

24.04.2023, 16:46 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023, 16:46

Seda Sayan evliliği dışında yaptırdığı estetik operasyonlarla da magazin gündeminden düşmüyor.

Seda Sayan’dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

Geçmişte 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, daha sonra burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

Seda Sayan’dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

Yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemden düşmeyen Sayan, geçtiğimiz ay ise bacakları için estetik operasyon geçirmişti.

Seda Sayan’dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, 'Barbie Bebek' uygulaması yaptırmıştı.

Seda Sayan’dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

Estetikleriyle adından söz ettirmeye devam eden 60 yaşındaki şarkıcı, bayram günü de doktorunun kapısını çalarak; alt yüzü ve gıdısı için 'Lolita Lift' ameliyatı oldu.

Seda Sayan’dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

O anları Instagram hesabından yayınlayan Sayan, doktoruna; "Lolita olacağım, değil mi hocam?" dedi.

Seda Sayan’dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

Bugün 2. Sayfa'nın canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan, sanatçı arkadaşlarına isyan etti:

Seda Sayan’dan estetik isyanı: Millet yaptırıp yaptırıp...

"Ben söylüyorum. Millet yaptırıp yaptırıp 'bende hiçbir şey yok' diyor. Ben de diyorum ki 'yav he he'. Şu camiada bir tek her yerini yaptıran benim."

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