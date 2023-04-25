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Haberler Magazin 'Beni evli bir kadınla aldattı' demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

'Beni evli bir kadınla aldattı' demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde dört yıldır birliktelik yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'dan ayrıldığını duyurdu. Serengil, bunun ardından sosyal medya hesabından Mustafa Rahman Tohma'nın, kendisini evli bir kadınla aldattığını itiraf etti. Son olarak ise ikili arasında bir gelişme yaşandı.

25.04.2023, 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023, 14:51

Seren Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin birlikteliği geçen günlerde sona ermişti.

’Beni evli bir kadınla aldattı’ demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

Ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Seren Serengil, ardından aldatıldığını söyledi.

’Beni evli bir kadınla aldattı’ demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.

’Beni evli bir kadınla aldattı’ demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

Tekrar bir açıklama yapan Seren Serengil, ayrılığın nedeninin ihanet olduğunu söyledi. 24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır. Evli bir kadın sonuçta... Mustafa 'ben asla seni aldatmadım' diyor. Tohma bana yalan söyledi. Karşımda daha fazla küçülmesine izin vermedim. Bana bunu anlatamaz, ben bunu anlamam." şeklinde konuşmuştu.

’Beni evli bir kadınla aldattı’ demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

İkili cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Seren Serengil ile Mustafa Tohma barıştı.

’Beni evli bir kadınla aldattı’ demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

Ünlü çift, birlikte görüntülendi.

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