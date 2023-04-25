’Beni evli bir kadınla aldattı’ demişti! Seren Serengil ile Mustafa Tohma arasında yeni gelişme

Seren Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin birlikteliği geçen günlerde sona ermişti.
Seren Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyordu. Ancak ikilinin birlikteliği geçen günlerde sona ermişti.
Ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Seren Serengil, ardından aldatıldığını söyledi.
Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.
Tekrar bir açıklama yapan Seren Serengil, ayrılığın nedeninin ihanet olduğunu söyledi. 24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır. Evli bir kadın sonuçta... Mustafa 'ben asla seni aldatmadım' diyor. Tohma bana yalan söyledi. Karşımda daha fazla küçülmesine izin vermedim. Bana bunu anlatamaz, ben bunu anlamam." şeklinde konuşmuştu.
İkili cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Seren Serengil ile Mustafa Tohma barıştı.
Ünlü çift, birlikte görüntülendi.