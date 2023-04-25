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Haberler Magazin Hande Erçel'in acı günü!

Hande Erçel'in acı günü!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Erçel'in 83 yaşındaki dedesi Metin Erçel, kanser tedavisi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

25.04.2023, 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023, 16:28

Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel'in dedesi Metin Erçel, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hande Erçel’in acı günü!

Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gitti.

Hande Erçel’in acı günü!

Metin Erçel'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Haydar Çavuş Camii'nde kılınacak namazın ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Hande Erçel’in acı günü!

Hande Erçel dedesinin vefat haberinin ardından bu fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı.

Hande Erçel’in acı günü!

Erçel kardeşlerin annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği kansere yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

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