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Can Yaman bakın gönlünü kime kaptırdı!

Kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bir süre ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan ardından da Francesca Chillemi ile anılan ünlü oyuncu, şimdi bakın kiminle anılıyor!..

27.04.2023, 16:45 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 16:46

Bir süredir kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman yer aldığı projelerle olduğu kadar yaşadığı aşklarla da gündem oluyor.

Can Yaman bakın gönlünü kime kaptırdı!

İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'ın adı şimdilerde İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyor.

Can Yaman bakın gönlünü kime kaptırdı!

2. Sayfa magazin programında ikilinin aşk yaşadığı haberi yer aldı.

Can Yaman bakın gönlünü kime kaptırdı!

İddialara göre Instagram'daki dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı.

Can Yaman bakın gönlünü kime kaptırdı!

'Sandokan' adlı dizinin çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra Francesca Chillemi ile beraber olmuştu.

Can Yaman bakın gönlünü kime kaptırdı!

Şimdilerde Can Yaman'ın gönlünü kaptırdığı iddia edilen 30 yaşında olan Eva Gini'nin Instagram hesabında 156 bin takipçisi bulunuyor. Inter Milan TV sunucusu olan Gini sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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