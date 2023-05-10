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Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

Mersin'de sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, talihsiz bir kaza geçirdi. Sahneden düşen şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki ünlü şarkıcı Kibariye'nin son sağlık durumu ne? İşte detaylar...

10.05.2023, 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023, 10:23

Ünlü şarkıcı Kibariye bugün Mersin'de hayranlarına bir konser verdi.

Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

Ancak ünlü şarkıcı Mersin'de verdiği konserde talihsiz anlar yaşadı.

Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

Sahneye çıkmak isteyen hayran ile hayranın sahneye çıkmasını engellemek isteyen güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

İŞTE O ANLAR!

Yaşanan arbedede Kibariye sahneden düştü. O anlar da kameralara anbean yansıdı.

KİBARİYE'NİN SAHNEDEN DÜŞÜŞ ANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. İlk tedavi özel bir hastanede yapılırken daha sonra sanatçı, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kibariye'nin sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde.

Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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