Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Kibariye bugün Mersin'de hayranlarına bir konser verdi.
Ancak ünlü şarkıcı Mersin'de verdiği konserde talihsiz anlar yaşadı.
Sahneye çıkmak isteyen hayran ile hayranın sahneye çıkmasını engellemek isteyen güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
İŞTE O ANLAR!
Yaşanan arbedede Kibariye sahneden düştü. O anlar da kameralara anbean yansıdı.
Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. İlk tedavi özel bir hastanede yapılırken daha sonra sanatçı, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kibariye'nin sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde.
Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.