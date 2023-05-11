Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye’den haber var!

Ünlü şarkıcı Kibariye dün Mersin'de konser verdiği sırada talihsiz anlar yaşadı.
11.05.2023, 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023, 09:48
Düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan ünlü şarkıcı, üzerine koşan hayranı nedeniyle 2 metre yükseklikten düştü.
Mersin'de sahne aldığı bir etkinlikte üzerine koşan hayranı nedeniyle düşerek, yaralanan şarkıcı Kibariye'nin tedavisi tamamlandı.
"SEVENLERİM MERAK ETMESİN"
Kaşında açık ve vücudunda sıyrıklar oluşan Kibariye, "Allah korudu. Sevenlerim merak etmesin, sağlık durumum gayet iyi" dedi.
"TABURCU EDİLECEK"
Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, şarkıcısının taburcu olmasının ardından İstanbul'a döneceklerini belirterek, "Genel durumu iyi, dünden bu yana doktor kontrolü altında. Kaşında açılma vardı. Doktorlar müdahale etti. Vücudunda ise sıyrıklar oluştu. Bugün taburcu edilmesi bekleniyor" dedi.
Geceyi hastanede müşahede altında geçiren Kibariye menajeri aracılığıyla sevenlerine, "Allah korudu, merak etmesinler, sağlık durumum gayet iyi" mesajı gönderdi.
Ayrıca, şarkıcının sahneden düşme anları ise konsere katılanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
KİBARİYE'NİN SAHNEDEN DÜŞÜŞ ANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...