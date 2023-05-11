Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye’den haber var!

"TABURCU EDİLECEK"

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, şarkıcısının taburcu olmasının ardından İstanbul'a döneceklerini belirterek, "Genel durumu iyi, dünden bu yana doktor kontrolü altında. Kaşında açılma vardı. Doktorlar müdahale etti. Vücudunda ise sıyrıklar oluştu. Bugün taburcu edilmesi bekleniyor" dedi.