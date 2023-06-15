Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderinidr dizisinin ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can vermişti. 37 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderinidr dizisinin ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can vermişti. 37 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.
Ünlü güzel, Bülent İnal ile başrolünde yer aldığı 'Bir Çocuk Sevdim' dizisindeki Mine karakteriyle tanınmıştı.
Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, son olarak imajını değiştirdi.
37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarını katıldığı bir davette yayınladı.
İddialı siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Gülcan Arslan dudak uçuklattı. Ünlü isme Arslan'a'a beğeni ve yorum yağdı.