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Haberler Magazin Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, imajını değiştirdi. Katıldığı bir davetten pozlarını paylaşan 37 yaşındaki ünlü isme, beğeni ve yorum yağdı.

15.06.2023, 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 10:49

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderinidr dizisinin ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can vermişti. 37 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.

Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Ünlü güzel, Bülent İnal ile başrolünde yer aldığı 'Bir Çocuk Sevdim' dizisindeki Mine karakteriyle tanınmıştı.

Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.

Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, son olarak imajını değiştirdi.

Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarını katıldığı bir davette yayınladı.

Gülcan Arslan imajını değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

İddialı siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Gülcan Arslan dudak uçuklattı. Ünlü isme Arslan'a'a beğeni ve yorum yağdı.

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