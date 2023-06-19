Ünlü oyuncu İlker Aksum dünyaevine girdi

''Kötü Yol'', ''Küçük Kıyamet'', ''Yabancı Damat'', ''Çarli'', ''Canım Ailem'', ''Bizim Yenge'' gibi birçok projede adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Aksum, bugün muradına erdi.
''Kötü Yol'', ''Küçük Kıyamet'', ''Yabancı Damat'', ''Çarli'', ''Canım Ailem'', ''Bizim Yenge'' gibi birçok projede adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Aksum, bugün muradına erdi.
Ünlü oyuncu, 2008 yılında kendi gibi oyuncu Belgin Erdoğan ile dünyaevine girdi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve çift 2012 yılında boşandı.
51 yaşındaki İlker Aksum, nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile birliktelik yaşamaya başladı.
İlker Aksum iki yıldır birlikte olduğu Dilay Ekmekçioğlu'yla evlendi!
Çiftin düğünleri Harbiye Orduevi'nde gerçekleşti. Ünlü çiftin nikahına aile dostları ve yakın arkadaşları katıldı.