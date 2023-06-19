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Ünlü oyuncu İlker Aksum dünyaevine girdi

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan oyuncu İlker Aksum ile sevgilisi Dilay Ekmekçioğlu dünyaevine girdi. Ünlü çifti mutlu günlerinde aile dostları ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. İşte İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun düğününden kareler...

19.06.2023, 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 12:14

''Kötü Yol'', ''Küçük Kıyamet'', ''Yabancı Damat'', ''Çarli'', ''Canım Ailem'', ''Bizim Yenge'' gibi birçok projede adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Aksum, bugün muradına erdi.

Ünlü oyuncu İlker Aksum dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu, 2008 yılında kendi gibi oyuncu Belgin Erdoğan ile dünyaevine girdi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve çift 2012 yılında boşandı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum dünyaevine girdi

51 yaşındaki İlker Aksum, nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile birliktelik yaşamaya başladı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum dünyaevine girdi

İlker Aksum iki yıldır birlikte olduğu Dilay Ekmekçioğlu'yla evlendi!

Ünlü oyuncu İlker Aksum dünyaevine girdi

Çiftin düğünleri Harbiye Orduevi'nde gerçekleşti. Ünlü çiftin nikahına aile dostları ve yakın arkadaşları katıldı.

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