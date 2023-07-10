Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti.