Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti.
Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti.
Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları konuşulan ikili, iki hafta önce soluğu tatilde almıştı. Sıla Türkoğlu-Alp Navruz ilişkisi, Bodrum Yalıkavak'ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıkmıştı.
Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim Sıla Türkoğlu, tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Genç oyuncu uzun siyah elbisesiyle mest etti.
Türkoğlu'nun yorum yağan pozlarına sevgilisi Alp Navru da kayıtsız kalamadı.
Sıla Türkoğl'nun paylaşımını beğenenler arasında Alp Navruz da yer aldı.