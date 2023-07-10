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Haberler Magazin Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Ünlü oyuncun Sıla Türkoğlu rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Alp Navruz ile soluğu tatilde almıştı. Türkoğlu, tatilden pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Ardı ardına pozlarını paylaşan oyuncu adeta güzeliğiyle büyüledi.

Ayça Ayşin Turan ile ilişkisi çapkınlıkları yüzünden biten Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaş yakalanmıştı. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu bir süredir gözlerden uzak yaşadıklarını beraberliklerini ilan etti.

Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları konuşulan ikili, iki hafta önce soluğu tatilde almıştı. Sıla Türkoğlu-Alp Navruz ilişkisi, Bodrum Yalıkavak'ta demirledikleri teknede ilk kez ortaya çıkmıştı.

Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim Sıla Türkoğlu, tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Genç oyuncu uzun siyah elbisesiyle mest etti.

Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Türkoğlu'nun yorum yağan pozlarına sevgilisi Alp Navru da kayıtsız kalamadı.

Sıla Türkoğlu pozlarıyla adeta büyüledi

Sıla Türkoğl'nun paylaşımını beğenenler arasında Alp Navruz da yer aldı.

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