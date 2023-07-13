Zeynep Bastık yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı

Ünlüler dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış (39), 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.
Ünlüler dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış (39), 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.
Evliliği yürütemeyen ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ünlü müzisyen kısa süre önce de İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlamıştı.
ROMAN KONSEPTLİ PARTİ
Bastık, 8 Temmuz'da 30'uncu yaşına girdi. Evinde roman konseptli doğum günü partisi düzenleyen ünlü isim, kutlamaya sadece yakınlarını davet etti.
YENİ AŞK!
Kutlamadan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının, Akış ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı da ortaya çıktı.
Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini ilan etti. Ayyıldız, ünlü şarkıcıyla partide çekilen bu fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne serdi.