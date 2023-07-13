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Haberler Magazin Zeynep Bastık yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı

Zeynep Bastık yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü roman havası konseptiyle kutlayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü isim, sevgilisiyle romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlüler dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış (39), 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Zeynep Bastık yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı

Evliliği yürütemeyen ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ünlü müzisyen kısa süre önce de İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlamıştı.

Zeynep Bastık yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı

ROMAN KONSEPTLİ PARTİ

Bastık, 8 Temmuz'da 30'uncu yaşına girdi. Evinde roman konseptli doğum günü partisi düzenleyen ünlü isim, kutlamaya sadece yakınlarını davet etti.

Zeynep Bastık yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı

YENİ AŞK!

Kutlamadan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının, Akış ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı da ortaya çıktı.

Zeynep Bastık yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı

Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini ilan etti. Ayyıldız, ünlü şarkıcıyla partide çekilen bu fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne serdi.

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