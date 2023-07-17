  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Özlem Yıldız oğluna çirkin diyen takipçisine tepki gösterdi

Özlem Yıldız oğluna çirkin diyen takipçisine tepki gösterdi

Bir döneme damga vuran 41 yaşındaki ünlü model ve sunucu Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından oğluyla tatilde çektirdiği bir kareyi paylaştı. Ünlü ismin bir takipçisi Yıldız'ın oğlu için 'çirkin' yorumunda bulundu. Yıldız o yoruma tepki gösterdi.

Sunucu Özlem Yıldız özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Özlem Yıldız'ın Sinan Serter ile evliliğinden 2007 yılında bir oğlu olmuştu.

Özlem Yıldız oğluna çirkin diyen takipçisine tepki gösterdi

2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız, oğlunu gözlerden uzakta büyüttü. Ünlü sunucu sosyal medyadan zaman zaman oğluyla pozlarını da paylaşıyor.

Özlem Yıldız oğluna çirkin diyen takipçisine tepki gösterdi

Sunucu Yıldız son olarak boyuna ulaşan oğluyla poz verip bu pozları paylaşınca şoke eden bir yorum aldı.

Özlem Yıldız oğluna çirkin diyen takipçisine tepki gösterdi

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir'e yapılan 'çirkin' yorumuna tepki gösterdi.

Özlem Yıldız oğluna çirkin diyen takipçisine tepki gösterdi

Sunucu Yıldız bu yoruma sinirlenerek "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin!" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA