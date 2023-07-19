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Haberler Magazin Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na giden ünlü model Gigi Hadid'in Owen Roberts Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Sebebi ise Hadid'in bavulunda bulunan uyuşturucu madde...

Geçtiğimiz hafta arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na tatile giden Gigi Hadid'in başı derde girdi.

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

28 yaşındaki modelin havaalanında tutuklandığı öğrenildi.

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Tutuklanma gerekçesinin ise Hadid'in bavulundan çıkan uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı.

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Özel bir jetle seyahat eden Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy'nin bagajında gümrük görevlileri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı.

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

O arama sırasında da Hadid ile McCarthy'nin bavullarında az miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy, gözaltına alındı ve 12 Temmuz'da mahkemeye çıkarıldı. Hadid ile McCarthy, suçlu bulundu ve bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Hadid ile McCarthy daha sonra serbest kaldı. Top modelin sözcüsü Hadid'in ve arkadaşının bagajında bulunan uyuşturucunun tıbbi kullanımının yasal olduğunu açıkladı.

Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Hadid, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda her şeyin iyi sonuçlandığını belirtti.

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