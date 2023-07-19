Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı!

Geçtiğimiz hafta arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na tatile giden Gigi Hadid'in başı derde girdi.
Geçtiğimiz hafta arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na tatile giden Gigi Hadid'in başı derde girdi.
28 yaşındaki modelin havaalanında tutuklandığı öğrenildi.
Tutuklanma gerekçesinin ise Hadid'in bavulundan çıkan uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı.
Özel bir jetle seyahat eden Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy'nin bagajında gümrük görevlileri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı.
O arama sırasında da Hadid ile McCarthy'nin bavullarında az miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy, gözaltına alındı ve 12 Temmuz'da mahkemeye çıkarıldı. Hadid ile McCarthy, suçlu bulundu ve bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Hadid ile McCarthy daha sonra serbest kaldı. Top modelin sözcüsü Hadid'in ve arkadaşının bagajında bulunan uyuşturucunun tıbbi kullanımının yasal olduğunu açıkladı.
Hadid, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda her şeyin iyi sonuçlandığını belirtti.