Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Karlı, "Gözaltlarındaki çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" demişti.