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Haberler Magazin Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu

Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Songül Karlı'yı görenler, Hadise'ye benzetti. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sık sık yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu. Songül Karlı için yıllar adeta tersine akıyor.

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Ünlü ismin son paylaşımına, 'Taş bebek gibisin' yorumları yağdı.

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son hali olay olmuştu.

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Karlı, "Gözaltlarındaki çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" demişti.

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Songül Karlı'nın yeni görüntüsü ise Ajda Pekkan'ı andırmıştı.

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve "Fransız Askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdikten son gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve türkücü yine yaptı yapacağını!

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

Son olarak kısa kot tulumuyla poz veren Karlı'nın pozlarına yorum yağdı.

Songül Karlı’nın son paylaşımı olay oldu

49 yaşındaki ünlü isim fit fiziğiyle hayran bıraktı, şarkıcı Hadise'ye benzetildi.

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