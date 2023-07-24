Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sık sık yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu. Songül Karlı için yıllar adeta tersine akıyor.
Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sık sık yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımı olay oldu. Songül Karlı için yıllar adeta tersine akıyor.
Ünlü ismin son paylaşımına, 'Taş bebek gibisin' yorumları yağdı.
Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.
Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son hali olay olmuştu.
Karlı, "Gözaltlarındaki çizgilerimden yıllardır bir türlü kurtulamadım. Bir sürü şey denedim ama olmadı. Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" demişti.
Songül Karlı'nın yeni görüntüsü ise Ajda Pekkan'ı andırmıştı.
Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve "Fransız Askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdikten son gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve türkücü yine yaptı yapacağını!
Son olarak kısa kot tulumuyla poz veren Karlı'nın pozlarına yorum yağdı.
49 yaşındaki ünlü isim fit fiziğiyle hayran bıraktı, şarkıcı Hadise'ye benzetildi.