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Haberler Magazin Alp Navruz'dan romantik paylaşım!

Alp Navruz'dan romantik paylaşım!

Ünlü oyuncun Sıla Türkoğlu rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Alp Navruz ile soluğu tatilde almıştı. Çiçeği burnunda çiftten Navruz, sevgilisiyle olan pozunu siyah beyaz efekt kullanarak paylaştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu kalbinin kapılarını kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz'a açtı.

Alp Navruz’dan romantik paylaşım!

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz magazin dünyasının gözde isimleri arasında adını yazdırdı.

Alp Navruz’dan romantik paylaşım!

Çiçeği burnunda aşıklar sezon yorgunluğunu atmak için çıktıkları tatilden kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Alp Navruz’dan romantik paylaşım!

Türkoğlu'nun ardından bir paylaşımda Navruz'dan geldi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi ile deniz sonrası çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Alp Navruz’dan romantik paylaşım!

Fotoğrafı siyah-beyaz efekt ile paylaşmayı tercih eden Navruz, hayranlarını heyecanlandırdı.

Alp Navruz’dan romantik paylaşım!

İşte o romantik paylaşım...

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