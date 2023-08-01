Alp Navruz’dan romantik paylaşım!

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu kalbinin kapılarını kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz'a açtı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu kalbinin kapılarını kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz'a açtı.
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz magazin dünyasının gözde isimleri arasında adını yazdırdı.
Çiçeği burnunda aşıklar sezon yorgunluğunu atmak için çıktıkları tatilden kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.
Türkoğlu'nun ardından bir paylaşımda Navruz'dan geldi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi ile deniz sonrası çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Fotoğrafı siyah-beyaz efekt ile paylaşmayı tercih eden Navruz, hayranlarını heyecanlandırdı.
İşte o romantik paylaşım...