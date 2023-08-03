Alina Boz ve Umut Evirgen’den aşk dolu poz!

4 senedir birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyordu. Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden ayrılık haberi geldi.
4 senedir birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyordu. Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden ayrılık haberi geldi.
Sürpriz haber sonrası ilginç bir yakınlaşma iddiası ortaya atılmıştı.
Çapkın işletmeci Umut Evirgen bu fırsatı da kaçırmadı! Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı.
Alina Boz'la ilişki yaşayan Evirgen'in yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dediği basında yer aldı.
ÜNLÜ ÇİFTİN EVLENECEĞİ İDDİASI!
Bu sürpriz gelişmenin üzerine ise çiftin evleneceği iddia edildi.
AŞK DOLU YENİ PAYLAŞIM!
Bugün ise ünlü çiftten yepyeni aşk dolu bir paylaşım geldi.