  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Alina Boz ve Umut Evirgen'den aşk dolu poz!

Alina Boz ve Umut Evirgen'den aşk dolu poz!

Dört yıldır birliktelik yaşadığı usta sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den geçtiğimiz haftalarda ayrılan ünlü oyuncu Alina Boz, ardından çapkın işletmeci Umut Evirgen ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Umut Evirgen aşkı belgeleyen bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi ise çiçeği burnunda çiftten yeni aşk pozu geldi.

4 senedir birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyordu. Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinden ayrılık haberi geldi.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den aşk dolu poz!

Sürpriz haber sonrası ilginç bir yakınlaşma iddiası ortaya atılmıştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den aşk dolu poz!

Çapkın işletmeci Umut Evirgen bu fırsatı da kaçırmadı! Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den aşk dolu poz!

Alina Boz'la ilişki yaşayan Evirgen'in yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dediği basında yer aldı.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den aşk dolu poz!

ÜNLÜ ÇİFTİN EVLENECEĞİ İDDİASI!

Bu sürpriz gelişmenin üzerine ise çiftin evleneceği iddia edildi.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den aşk dolu poz!

AŞK DOLU YENİ PAYLAŞIM!

Bugün ise ünlü çiftten yepyeni aşk dolu bir paylaşım geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA