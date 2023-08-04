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Haberler Magazin Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı Vermem Seni Ellere için arama motorlarında araştırma yapanlar, Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle, Vermem Seni Ellere 8. bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 6 Ağustos Pazar günü yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere'nin 8. bölümünde neler yaşanacak? Vermem Seni Ellere'nin 8. bölümüne ilişikin detaylar...

HABER MERKEZİ

Bu hamleyle Mehmet Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE'NİN 8. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

8. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş, derin bir hayal kırıklığına kapılır. Ancak içten içe bunun bir yalan olduğuna inanmak istiyordur. Gerçekleri duymak için kendini Turgut'un evinde bulur.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Ancak evde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeliş öyle çarpıcı bir gerçekle yüzleşir ki neye uğradığını şaşırır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hande'nin söylediği bir cümleyle Zeliş'in Mehmet'e dair tüm umutları söner. Zeliş artık aşkını kalbine gömecek, Mehmet'i sonsuza dek unutacaktır.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Ancak Mehmet'in Zeliş'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Kuşlar, kulağına Zeliş'in hala onu sevdiğini fısıldamasıyla soluğu Zeliş'in yanında alır. Zeliş Mehmet'ten kurtulmak için öyle bir yöntem dener ki bu işin sonunda Mehmet'i neredeyse ateşe atıyordur.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Son anda Mehmet'i yanmaktan kurtaran Zeliş yine Mehmet'le baş başa kalmış, aşk ateşinde kendi yanmayı tercih etmiştir. Ancak Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır artık. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Bu hamleyle Mehmet Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.

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