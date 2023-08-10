Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Buna karşın Sixto Rodriguez'in müziği kendisinden habersiz olarak Avustralya ve özellikle de Güney Afrika'da büyük bir dinleyici kitlesi kazanmıştı.

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2012'de Oscar ödülü alan belgeselde iki Güney Afrikalı hayranı, Rodriguez'e ne olduğunu öğrenmek amacıyla bir araştırmaya başlamıştı. Belgesele dek Güney Afrika'da Sixto Rodriguez'e ne olduğu bilinmiyor; sahnede kendisini yakarak öldürdüğü ya da aşırı dozdan hayatını kaybettiğine yönelik dedikodular dile getiriliyordu. Ancak Rodriguez, hâlen hayattaydı ve Detroit'te yaşıyordu.