Bodrum’daki altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi

BİZİM MESLEKTE MEŞHUR OLMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Son yıllarda dizi oyuncuları bir anda popüler oluyor, bir anda kayboluyorlar. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Acaba gerçekten bu kadar popülerler mi? Sokağa inip sormak lazım. Kaç kişi ismini biliyor?

Bir söz vardır: "Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak" diye. O gün geliyor, sosyal medyada meşhur oluyor ama sonra da unutuluyor. Bizim meslekte meşhur olmak önemli değil. Mühim olan imzanı atabilmek, farklı ses çıkarabilmek ve sürekliliktir. Ben 50 yıldır sahnelerdeyim. Tiyatro takım oyunudur, takımın başını çekiyorum. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun izleyicilerini kumbaraya para biriktirir gibi biriktirdim. Seyircinin güvendiği bir tiyatroyuz. Verdikleri paraya değecek ve yeni şeyler öğreneceklerini bilerek izlemeye geliyorlar.