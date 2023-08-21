Bodrum’daki altyapı çilesi Ali Poyrazoğlu’nu isyan ettirdi

İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...
Yıllardır biriktirdiğiniz koleksiyonunuzun büyük bir kısmı yangında kül olmuştu. Kalanları toparlamak için neler yapıyorsunuz?
Çok önemli eserler gitti yangında. Tablolar, kukla ve maske koleksiyonum, dekorlarım, kostümlerim, afişlerim hepsi kül oldu... Kuklalarımın büyük kısmı, 18. ve 19. yüzyıla ait Osmanlı kuklalarıydı. Para biriktirmedim, sanat eseri biriktirdim ama hepsi gitti. Maddi zararı önemsemiyorum, tiyatrocuyum, aynen de devam edeceğim. Seyircilerimden büyük destek geliyor; sakladıkları afişleri ve fotoğrafları bana gönderiyorlar. Kukla hediye alan dostlarım var. Dekorlarım ve kostümlerim gittiği için çok üzülmüyorum, hepsini yeniden yaptırıyorum. Ama Kobay oyunumun dekoru gittiği için çok üzüldüm. Neyse ki Barış Dinçel bana dekorun aynısını yapacağını söyledi. Bu sene oyunu yine sahneleyeceğim.