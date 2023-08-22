5 aylık hamile olan İpek Açar’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İpek Açar 2019'da Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.
İpek Açar 2019'da Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, Alper Kömürcü ile evlen 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuruda bulunmuştu.
Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bebek haberiyle büyük sevinç yaşadılar.
47 yaşındaki İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu... Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü müzisyen çift, bebek sahibi olmayı çok istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu.
Ancak daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" diyen 47 yaşındaki Açar, bebek beklediğini öğrendi.
Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti 5 ay boyunca bu güzel haberin duyulmasını istemedi. Son olarak eşi ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.