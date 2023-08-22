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Haberler Magazin 5 aylık hamile olan İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

5 aylık hamile olan İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Alper Kömürcü ile 2019 yılında nikah masasına oturan, İpek Açar şimdilerde 5 aylık hamile. İkinci kez anne olmaya hazırlanan 47 yaşındaki İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

HABER MERKEZİ

İpek Açar 2019'da Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.

5 aylık hamile olan İpek Açar’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, Alper Kömürcü ile evlen 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuruda bulunmuştu.

5 aylık hamile olan İpek Açar’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bebek haberiyle büyük sevinç yaşadılar.

5 aylık hamile olan İpek Açar’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

47 yaşındaki İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu... Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü müzisyen çift, bebek sahibi olmayı çok istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu.

5 aylık hamile olan İpek Açar’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ancak daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" diyen 47 yaşındaki Açar, bebek beklediğini öğrendi.

5 aylık hamile olan İpek Açar’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti 5 ay boyunca bu güzel haberin duyulmasını istemedi. Son olarak eşi ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

5 aylık hamile olan İpek Açar’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Çiftin bir oğlu olacak.

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