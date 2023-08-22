Ufuk Özkan’ın eski eşi Nazan Özen: Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yanlış bir diyet nedeniyle siroza yakalanmıştı.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yanlış bir diyet nedeniyle siroza yakalanmıştı.
Siroza yakalandığı öğrenilen 48 yaşındaki Özkan, hastanede tedavi görmüştü. Organ nakline ihtiyaç duyulmadan sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olmuştu.
Geçen haftalarda sağlığına kavuşan Özkan'dan eski eşiyle ilgili olarak açıklamalar geldi. Özkan bir röportajında "Tedavi sürecinde eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusunu verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.
Özkan eski eşiyle görüşüyor musunuz sorusuna "Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz. Biliyorum, duyuyorum, boşanmış sanatçı büyüklerimizin de yaşadığı sıkıntılar var. Bence nafaka sisteminde ciddi sıkıntı var" dedi.
Siroz hastalığına yakalandığını açıklamasıyla bir anda gündem olan Ufuk Özkan'a eski eşinden yanıt geldi.
Anadolu Ateşi'nin ilk dönem solist dansçılarından Nazan Özen ise bu sözlere tepki gösterdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Özen, anne olduktan sonra eşinin isteğiyle işini bıraktığını belirterek şöyle dedi:
"KAMUOYU OLUŞTURMA ÇABASINDA"
Nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabasında. Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor, 35 bin TL'ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira. Çocuğumuz da özel okula gidiyor.
"KENDİSİ HİÇBİR LÜKSTEN VAZGEÇMİYOR"
Nazan Özen, Ufuk Özkan'ın 15 yaşındaki oğulları Eren'i özel okuldan almak istediğini de öne sürdü:
"Kendisini Cem Yılmaz'la, Acun Ilıcalı'yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, insaflılar. Bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi nafakaya zam ayı geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, 'Özel okuldan al, devlet okuluna ver' diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor.
"MAHKEMELERDE UĞRAŞIYORUM"
Özen, oyuncunun nafaka ödemelerini aksattığını da iddia etti:
Önce 3 ay vermedi. Daha sonra 2 ay vermedi. Sürekli mahkemelerde uğraşıyorum. Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor. Bizi zor durumda bırakıyor. Ben şimdi tekrar çalışmak, iş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde değilim. Ama onun derdi daha az nafaka vermenin yolunu bulmak."