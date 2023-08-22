Ufuk Özkan’ın eski eşi Nazan Özen: Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor!

"KENDİSİ HİÇBİR LÜKSTEN VAZGEÇMİYOR"

Nazan Özen, Ufuk Özkan'ın 15 yaşındaki oğulları Eren'i özel okuldan almak istediğini de öne sürdü:

"Kendisini Cem Yılmaz'la, Acun Ilıcalı'yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, insaflılar. Bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi nafakaya zam ayı geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, 'Özel okuldan al, devlet okuluna ver' diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor.