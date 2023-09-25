Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya henüz 10 yaşındayken yenik düşmüş, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.
Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya henüz 10 yaşındayken yenik düşmüş, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.
'Ponçiğim' diye sevdiği oğlunun acısı ile sarsılan Ebru Şallı ona olan özlemini her fırsatta haykırıyor.
Ebru Şallı son olarak oğlu Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı.
Pars, yaşasaydı bugün 13 yaşına basacaktı.
Ebru Şallı'nın takipçileri duygusal kareler ile bir kez daha hüzne boğuldu.
Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın doğum gününü kutladığı o paylaşıma şunları yazdı:
"İyi ki doğdun melek oğlum Ponçiğim Tommysiyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum.
İyi ki doğurmuşum seni iyi ki. Melek Ponçiğim ben hep seninleyim. 25.09.2010..."