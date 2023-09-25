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Haberler Magazin Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı

Lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Şallı, sosyal medya hesabından özlemini dile getirirken, oğlu Pars'ın doğum gününü de kutladı. İşte o paylaşımlar...

HABER MERKEZİ

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya henüz 10 yaşındayken yenik düşmüş, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

'Ponçiğim' diye sevdiği oğlunun acısı ile sarsılan Ebru Şallı ona olan özlemini her fırsatta haykırıyor.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı son olarak oğlu Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

Pars, yaşasaydı bugün 13 yaşına basacaktı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı'nın takipçileri duygusal kareler ile bir kez daha hüzne boğuldu.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın doğum gününü kutladığı o paylaşıma şunları yazdı:

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

"İyi ki doğdun melek oğlum Ponçiğim Tommysiyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı

İyi ki doğurmuşum seni iyi ki. Melek Ponçiğim ben hep seninleyim. 25.09.2010..."

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