Kapıcılar Kralı’nın yıldız ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Usta oyuncu Sevda Ferdağ sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat etti. 81 yıllık yaşam serüveninde Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Ferdağ, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Sevda Ferdağ, sanat hayatına adımını 1958 yılında 'O Günden Sonra' filmiyle attı. Ancak bu filmin beklenen başarıyı getirmemesi üzerine Ferdağ, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı.Ablasının ısrarları üzerine 1963 yılında Türkiye'ye geri dönen Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' filmiyle oyunculuğa geri döndü. Bu filmle dikkatleri üzerine çeken Ferdağ, ardından gelen yıllarda Türk sinemasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.2009 yılına kadar süren kariyeri boyunca yaklaşık 150 filmde rol alan Ferdağ, özellikle Yeşilçam döneminin en çok sevilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Rol aldığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Ferdağ, sanatçı kişiliği ve özgün oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.