Keşke bu kadar param olmasaydı! Tatlıses’ten ailesi için sitem dolu sözler

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Harbiye Açıkhava'daki konserinde kalp ameliyatı olacağını duyurmuş gözyaşlarıyla helallik istemişti. Ertesi gün operasyon geçiren İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olmuştu.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Sanatçının eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses de bu süreçte hastaneden bir an olsun ayrılmadı. Sevenlerinin hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ise yalnız bıraktı. Son olarak 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu açıklama geldi. Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasını düzelten, bu sefer de kızı Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses "Keşke bu kadar param olmasaydı" dedi. İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamaları...

Tatlıses, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında içini döktü.

Beyaz Magazin'e bir mesaj gönderen Tatlıses, aile içinde yaşanan huzursuzluğa paranın yol açtığını açıkladı.

Tatlıses "Keşke bu kadar param olmasaydı da ben de huzuru bulsaydım. Çünkü para bazen bela oluyor. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı, bu kadar olay olmazdı." dedi.

"MAŞALLAHI VAR, TAŞ GİBİ TAŞ"

İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise "Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum" demişti.

"DUALARIM SENİNLE BABACIĞIM"

Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada bir paylaşımda bulunarak "Dualarım seninle babacığım" demişti. Tatlıses'in geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında ilk sözleri "Allah bitti demeden bitmez" oldu.

Taburcu olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada yanında oğlu Ahmet Tatlıses vardı. İbrahim Tatlıses 5 gün sonra sahnelere geri döneceğini de müjdeledi.

Öte yandan Hülya Avşar, kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etmişti. Avşar, hastane çıkışında Tatlıses ile ilgili esprili açıklamalar yapmıştı.

Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile birlikte hastane çıkışında soruları yanıtlayan Avşar; "Her şey çok güzel. İbrahim, çok güzel espriler patlatıyor. Ahmet ile de barıştıklarına çok sevindim. Ahmet de bence çok mutlu huzurlu. İbrahim de mutlu... Oğlu, kızı yanında. Pazartesi taburcu olacak inşallah" dedi.

"HEMEN EVLİLİK GİBİ BİR ŞEYLER YAPAR"

Hülya Avşar, "Hastaneden çıkınca yeni bir İbrahim Tatlıses olur mu?" sorusu üzerine; "Hemen evlilik gibi bir şeyler yapar o... Ondan başka bir şey beklenmez çünkü. Tamamen de sağlam artık hayırlısı" diye espri yaptı. Hülya Avşar, "Aday hakkında bilginiz var mı?" sorusuna "Saklıyor, artık hızına yetişemiyorum" dedi.