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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz hakkında bomba iddia! Bodrum'da sabaha kadar eğlendiler

Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz hakkında bomba iddia! Bodrum'da sabaha kadar eğlendiler

Galatasaray'da sezonu iki kupayla kapatan Barış Alper Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Tatilde olan Yılmaz'ın, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yakınlaştığı iddia edildi.

SABAH
Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz hakkında bomba iddia! Bodrum’da sabaha kadar eğlendiler

Magazin kulisleri bu haberle çalkalanıyor. EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz, tatil için gittiği Bodrum'da çapkınlık peşinde mi?

ŞEYMA İLE DERİN SOHBET!

Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Barış Alper Yılmaz, Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı. Bir süredir kalbi boş olan Şeyma Subaşı gönlünü genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'a mı kaptırdı? Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan ikili, gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. İkilinin samimiyeti aşk dedikodularını da beraberinde getirdi.

34 yaşındaki Şeyma Subaşı kendisinden 10 yaş küçük olan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşayacak mı, bunu önümüzdeki günler gösterecek. Barış Alper Yılmaz'ın adı daha önce oyuncu Melisa Döngel ile aşk dedikodularına karışmıştı...

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