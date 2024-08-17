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Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir?

Hababam Sınıfı’nın Bacaksız'ı rolüyle tanınan Tuncay Akça geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Bizim Aile, Varyemez gibi birçok projede yer alan oyuncu ikindi namazının müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA
Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça hayatını kaybetti! Tuncay Akça kimdir?

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı.

1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi. Oyuncu, 2004 yılında "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde oynamıştır.

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