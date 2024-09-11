Yeni sezon dizileri ne zaman başlayacak? Merak edilen dizi tarihleri belli oldu!

Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte diziler yeniden ekranlara dönüyor. Dizileri yakından takip edenler ise 'yeni sezon dizileri ne zaman başlayacak' sorusunun cevabını yakından takip ediyor. İşte geçen sezona oyunculukları ve hikayeleriyle damga vuran Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri, Gönül Dağı dizilerinin yeni sezon tarihleri...
YENİ SEZON: EYLÜL
Bilindiği üzere eylül ayı değişim ve dönüşüm ayıdır. Yazın bitişi, kışın habercisidir. Evrende yaşanan bu değişim insanların da yaşamında değişim ve dönüşüm etkisi yapmaktadır. Yaz mevsiminin bitişiyle bu ay dizilerde yenilikler içerisinde geliyor. İşte İzleyicileri ekrana kilitleyen o dizilerin başlama tarihleri...
KURULUŞ OSMAN 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizilerden olan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sezon finali bölümünde Osman Bey devlet kurma yolundaki tüm hayallerini gerçekleştirmeye başlamış ve ilk adımı olan devlet kurma adamını atar. Yeni sezonda Osman Bey'in kurduğu devletin gidişatı ve akıbeti merak ediliyor. Aynı zamdan Holafira ve Orhan cephesinde yaşanacaklar için seyirciler heyecanla bekliyor. Henüz ATV Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihiyle ilgili bir duyuru yapmadı.
GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her sezon bozkırın hikayeleriyle izleyicilerin evine konuk oluyor. Sezon finalinde Zahide'nin ölümü tüm aileyi derinden sarsmıştı. Dizinin yeni sezonu 7 Eylül Cumartesi başlayacak.
KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz sezonun drama ve entrika dolu dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti sezon finalinde yaşanan kaos ve aksiyon dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sezon finaline Görkem'in balkondan düşüşü damga vururken Giray'ın hayatının iç yüzü de seyircilerde şok etkisi yarattı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 3. Sezonu 13 Eylül Cuma günü yayımlanacak.
BAHAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçen sezon başlayan ve Show TV ekranlarında yer alan dizi bir kadının hayatta kendini gerçekleştirme mücadelesini anlatıyor. Son bölümde yaptığı hataları telefi etmek için Timur Bahar'a böbreğini vermeyi kabul etti. Sezon finalinde ise ameliyat masasında kalbinin durduğunu izledik. Seyirciler yeni sezon için bekleyişini sürdürüyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı, Bahar 20 Ağustos'tan sonra sete çıkacak. Bahar dizisinin 2. Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda olacak.
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından olan Yalı Çapkı'nın son bölümünde yaşananlardan sonra sosyal medyada Seyran'ın ölüp ölmediği araştırılmıştı. Korhanlar konağında geçtiğimiz sezon bol dram,kaos ve entrika seyirciyi karşıladı. Yeni sezon 13 Eylül Cuma günü başlayacak.
İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal D ekranlarında geçen sezon başlayan dizi için yeni sezon yayın hayatına başlayan dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonu ailesini tekrar kurmak için harcayan Azem, sezon finalinde oğlu ve kızıyla mezarlıkta karşılaşır. Kızıyla neler yaşayacağı seyirci tarafından heyecanla bekleniyor. Ağustos ayının son haftası sete çıkması beklenen dizi Eylül ayının ikinci haftasında 18.Bölümüyle beraber tekrar İzleyicisi ile buluşacak
SANDIK KOKUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Uğur Yücel'I başrollerinde buluşturan diziye yeni sezonda birbirinden farklı hikayeler ve karakterler dahil olacak. Dizinin yeni sezonu 18 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek.