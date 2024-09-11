Yeni sezon dizileri ne zaman başlayacak? Merak edilen dizi tarihleri belli oldu!

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizilerden olan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sezon finali bölümünde Osman Bey devlet kurma yolundaki tüm hayallerini gerçekleştirmeye başlamış ve ilk adımı olan devlet kurma adamını atar. Yeni sezonda Osman Bey'in kurduğu devletin gidişatı ve akıbeti merak ediliyor. Aynı zamdan Holafira ve Orhan cephesinde yaşanacaklar için seyirciler heyecanla bekliyor. Henüz ATV Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihiyle ilgili bir duyuru yapmadı.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her sezon bozkırın hikayeleriyle izleyicilerin evine konuk oluyor. Sezon finalinde Zahide'nin ölümü tüm aileyi derinden sarsmıştı. Dizinin yeni sezonu 7 Eylül Cumartesi başlayacak.