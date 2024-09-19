Pınar Deniz’in gelinliği beğenilmedi ama fiyatı dudak uçuklattı!

PINAR DENİZ BARBARA PALVİN'E Mİ ÖZENDİ?

Uzun süredir bu özel günü bekleyen ünlü çiftin nikah görüntüleri çok konuşulurken en dikkat çeken detaylardan bir tanesi de Pınar Deniz olmuştu. Güzelliği ve zarafetiyle ilgi odağı olan Deniz'in gelinlik tercihi ise kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından da fazlasıyla sade bulunmuştu. Deniz'in elbisesinin daha öncesinde de Barbara Palvin tarafından tercih edilmesi dikkatli sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı.