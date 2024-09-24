Metin Arolat’ın ölümüyle tekrardan gündem oldu! Sarı serum sanıldığı kadar masum değil!

Pandemide trend olan bir tedavi yöntemi var. Evde atom ya da diğer bir adıyla sarı serum taktırmak. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalığı olanlar doktora gitmek yerine merdiven altı hizmet veren sağlık ekiplerini evlerine çağırıyor. Yaklaşık bin liraya taktırılan sarı serumlar sanıldığı kadar masum ve tedavi edici olmayabilir. Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın ölümünden sonra da gündeme geldi. İşte detaylar...

Bilinen adı 'Atom' hastanede doktor kontrolünde takılması gerekiyor ama işi ticarete dökenler ve doktora danışmaya gerek duymadan evde bu hizmeti alanlar var. Evde serum takan ve 'evde sağlık hizmetleri adı altında hizmet veren bu kuruluşlara insanlar sosyal medyadan çok rahat bir şekilde ulaşırken serum hizmetini 1000 - 1500 TL karşılığında alabiliyor.