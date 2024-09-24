Pınar Deniz, dünyaca ünlü güzellik elçileriyle aynı podyumda

Pınar Deniz, 23 Eylül Pazartesi günü Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell'ın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü isimlerle aynı defilede yürüdü.
Paris Moda Haftası'nda Opéra de Paris'te düzenlenen defile, kadınların güçlenmesi, öz değerlerini fark etmeleri ve kız kardeşliği kutlamayı amaçladı.
Dünyaca ünlü opera binası Place de l'Opéra'da, 23 Eylül Pazartesi günü Türkiye saati ile 21.30'da gerçekleşen defilede, güzellik elçileri, moda tasarımcıları, güzellik uzmanları ve influencerlar kadınların kendi iç güzelliklerini keşfetmeyi destekleyen güçlü mesajları vermek üzere bir araya geldi, Defile sponsorların sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlandı.
PINAR DENİZ, DEFİLEDE YÜRÜDÜ
Global güzellik elçileri arasında; Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell, Aishwarya Rai, Leïla Bekhti, Alia Bhatt, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Luma Grothe, Liya Kebede, Aja Naomi King, Aishwarya Rai, Bebe Vio ve Yseult yer aldı.
Defilede dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, "Markanın ikonik söylemi olan 'Çünkü biz buna değeriz'i bir Türk kadını olarak temsil edeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.
PINAR DENİZ PODYUM TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI
Pınar Deniz'in doğal güzelliğine ise beğeni yağdı. Pınar Deniz'in beyazlar içindeki haline "Çok duru ve güzel", "Çok doğal kadın", "Podyum aurası yok ama güzel kadın" yorumları yağdı.
PODYUMDA KARNINI TUTARAK YÜRÜDÜ
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta İtalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift, nikahtan kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.
2 AYLIK HAMİLE
Nikah kareleriyle gündem olan Pınar Deniz, şimdi de güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi. 2 aylık hamile Pınar Deniz, güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.
Defilede karnını tutarak yürüyen Deniz'e yorum yağdı.