Pınar Deniz, dünyaca ünlü güzellik elçileriyle aynı podyumda

Pınar Deniz, 23 Eylül Pazartesi günü Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell'ın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü isimlerle aynı defilede yürüdü.

Paris Moda Haftası'nda Opéra de Paris'te düzenlenen defile, kadınların güçlenmesi, öz değerlerini fark etmeleri ve kız kardeşliği kutlamayı amaçladı.

Dünyaca ünlü opera binası Place de l'Opéra'da, 23 Eylül Pazartesi günü Türkiye saati ile 21.30'da gerçekleşen defilede, güzellik elçileri, moda tasarımcıları, güzellik uzmanları ve influencerlar kadınların kendi iç güzelliklerini keşfetmeyi destekleyen güçlü mesajları vermek üzere bir araya geldi, Defile sponsorların sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlandı.