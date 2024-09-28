Ahu Tuğba’yı Yeşilçam camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce gittiği ABD'de, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti.
Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra ABD'den Türkiye'ye getirilmişti. Bugün Atlas Sineması'nda Ahu Tuğba için bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.
Yapılan konuşmalarda; Ahu Tuğba'nın sinema için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi.
Serpil Çakmaklı, veda törenine katılımın az olması nedeniyle başta Banu Alkan olmak üzere meslektaşlarını eleştirdi.
Törende konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin; "Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi çok seviyorum" dedi.
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'i Serpil Çakmaklı teselli etmeye çalıştı.
Nuri Alço ise "Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik. En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk gene üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle bir ağlama sesi. Acı bir haber geldi, duydum. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı" diye konuştu.
Ahu Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan da Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.