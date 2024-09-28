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Ahu Tuğba’yı Yeşilçam camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

1 Eylül'de Miami'deki evinde yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ahu Tuğba için Atlas Sineması'nda bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, arkadaşları ve bazı meslektaşları katıldı. Serpil Çakmaklı arkadaşı Ahu Tuğba'yı son yolculuğunda yalnız bırakan Yeşilçam Camiasına isyan etti.

HABER MERKEZİ
Ahu Tuğba’yı Yeşilçam Camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için uzun yıllar önce gittiği ABD'de, KOAH nedeniyle 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba’yı Yeşilçam camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Tuğba'nın cenazesi, ölümünden 27 gün sonra ABD'den Türkiye'ye getirilmişti. Bugün Atlas Sineması'nda Ahu Tuğba için bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Ahu Tuğba’yı Yeşilçam Camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Yapılan konuşmalarda; Ahu Tuğba'nın sinema için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi.

Serpil Çakmaklı, veda törenine katılımın az olması nedeniyle başta Banu Alkan olmak üzere meslektaşlarını eleştirdi.

Ahu Tuğba’yı Yeşilçam Camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Törende konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin; "Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi çok seviyorum" dedi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'i Serpil Çakmaklı teselli etmeye çalıştı.

Ahu Tuğba’yı Yeşilçam Camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Nuri Alço ise "Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik. En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk gene üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle bir ağlama sesi. Acı bir haber geldi, duydum. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı" diye konuştu.

Ahu Tuğba’yı Yeşilçam Camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Ahu Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan da Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına katıldı.

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