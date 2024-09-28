Ahu Tuğba’yı Yeşilçam camiası son yolculuğunda yalnız bıraktı

Nuri Alço ise "Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik. En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk gene üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle bir ağlama sesi. Acı bir haber geldi, duydum. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı" diye konuştu.