Mazhar Alanson’un evlat acısı! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı "Kirpi" isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.
EDA ALANSON KİMDİR?
Eda Alanson, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 - 2002 arasında evli kalmıştı. Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetti.