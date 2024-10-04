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Mazhar Alanson'un evlat acısı! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. 74 yaşındaki usta sanatçı, "Kirpi" isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

HABER MERKEZİ
Mazhar Alanson’un evlat acısı! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı "Kirpi" isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

Mazhar Alanson’un evlat acısı! Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

EDA ALANSON KİMDİR?

Eda Alanson, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 - 2002 arasında evli kalmıştı. Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetti.

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