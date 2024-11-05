Ankaralı Turgut entübe edildi! Sağlık durumu kritik

Akciğer kanseriyle aylardır mücadele eden Ankaralı Turgut bir deri bir kemik kalmış ve maddi sorunlar da yaşadığını açıklamıştı. Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı.

Son olarak ise ünlü isim sosyal medyadan yayınladığı video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamış ve "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" demişti.