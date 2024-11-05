Ankaralı Turgut entübe edildi! Sağlık durumu kritik

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçirdiği zorlu süreci anlatmıştı.
"ENTÜBE EDİLDİ"
Sanatçı, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Akıllı ilaç alırken zorlandığını ifade eden Ankaralı Turgut'un entübe edildiği açıklandı.
Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.
"BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ"
Öte yandan Ankaralı Turgut, sosyal medya hesabından çocuklarına isyan etmişti. Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına şu sözlerle isyan etti:
"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"
Akciğer kanseriyle aylardır mücadele eden Ankaralı Turgut bir deri bir kemik kalmış ve maddi sorunlar da yaşadığını açıklamıştı. Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı.
Son olarak ise ünlü isim sosyal medyadan yayınladığı video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamış ve "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" demişti.
KIZLARI BİRBİRİNE GİRDİ
İddialara göre; Ankaralı Turgut'un çocukları, yardım gecesinde toplanan 250 bin liraya göz dikmiişti. Çocuklarından Özlem Sülü ile Eylem Boran birbirlerine girmişti.