Güzel oyuncu Ecem Özkaya fena patladı! O mesajları ifşa etti

Güzel oyuncu Ecem Özkaya şimdilerde Rengin karakteri ile Bahar dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Sibel Arna'nın konuğu olan Ecem Özkaya, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Özkaya, "Aşk kadınıyım diyebilirim yani hani ama duvarlarım, filtrelerim, sınırlarım artık çünkü biz olma hali karşı cinsle değil biz olma yani benim hayatımın ve bizim hayatımızın gerçeği gibi bir durum var. Yani umarım denk geliriz bu yaşamda ya ona tekrar" dedi.
"O KLAVYE ARKASINDAKİ DELİKANLILIK... "
Bir erkeğin kendisine sosyal medyadan gönderdiği mesajı "Bunu da söyleyeceğim" diyerek ifşa eden Özkaya, şunları söyledi:
"O klavye arkasındaki delikanlılık... Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim bu yüzüme bir evlenme teklif ediyor aa aa hadi canım ya nasıl ya. Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama yani karısıyla profil fotoğrafı var bana DM gönderiyor; benimle evlenir misin? Bu arada gerçekten bana hayatta daha kimsenin affedersin böyle bir cesareti olmadı"