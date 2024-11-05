Güzel oyuncu Ecem Özkaya fena patladı! O mesajları ifşa etti

"O klavye arkasındaki delikanlılık... Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim bu yüzüme bir evlenme teklif ediyor aa aa hadi canım ya nasıl ya. Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama yani karısıyla profil fotoğrafı var bana DM gönderiyor; benimle evlenir misin? Bu arada gerçekten bana hayatta daha kimsenin affedersin böyle bir cesareti olmadı"