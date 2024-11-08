Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan şok ayrılık kararı! Aşk değil para evliliğiymiş

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu.
NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI
Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.
"BOŞANMA DAVASI AÇTIM"
Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."
"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"
Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 2019 yılında dünvayevine girdi. Ebru Şallı, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.