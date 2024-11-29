Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’tan U dönüşü! Boşanmaktan vazgeçtiler

Uğur Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurmuştu. Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.
Akkuş, sürpriz bir paylaşımda bulunarak boşanacaklarını duyurmuştu ve "Her şey para ve maddiyatmış" ifadelerini kullanmıştı.
Akkuş, Şallı'ya gönderme yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!"
Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"
BİR ŞANS DAHA VERECEKLER
Ünlü çiftin boşanma davası bugün gerçekleşecekti. Uğur Akkuş, Şallı ile evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.
"DAVAYI GERİ ÇEKMİŞ BULUNMAKTAYIM"
Akkuş yaptığı açıklamada;"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
NAFAKA KONUSU HAKKINDA KONUŞMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde nafaka konusu sorulan Ebru Şallı "Öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir talep söz konusu değil" açıklamasında bulunmuştu.
Ebru Şallı katıldığı bir etkinlikte boşanma kararıyla ilgili ilk kez konuşmuştu. Şallı "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" demişti.