Wanda Nara’dan silah itirafı! Icardi’nin kapısına polis dayandı

Wanda Nara, ayrılma aşamasında olduğu eşi Mauro Icardi'nin Buenos Aires'de bulunan malikanesinden çıkmasını istedi ancak Arjantinli oyuncunu bunu reddetti.
31 yaşındaki futbolcunun malikaneyi terk etmemesinin ardından ikili arasındaki tartışma başlarken 37 yaşındaki model, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğunu söyledi. Bunun üzerine tecrübeli oyuncu, olayın daha da büyümemesi için gönül rızası ile evden ayrıldı.
5 SAAT BOYUNCA ARADILAR
Wanda Nara'nın ihbarının ardından malikaneye gelen polis ekipleri tam 5 saat boyunca evi aradı. Ancak yapılan incelemenin sonunda evde silah bulunamadı.
Ünlü modelin Icardi hakkındaki şikayetini ise boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini zimmetine para geçirmekle suçlamasının ardından yaptığı öğrenildi.
ICARDI EVE GİREMEDİ
Polis araması sırasında yakın bir arkadaşının evinde kalan Mauro Icardi, olayların yatışmasının ardından malikaneye geri döndü. Ancak Wanda Nara'nın dairenin şifresini değiştirmesi sebebiyle yıldız oyuncu evine giremedi.
Arjantinli model, basın mensuplarının konu hakkında kendisine sorduğu soruya ise şöyle cevap verdi: "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu."
Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması sonrası artık birlikteliklerinin geri dönülemez bir noktaya geldiği ifade edilirken, golcü futbolcunun da boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.