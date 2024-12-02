Wanda Nara’dan silah itirafı! Icardi’nin kapısına polis dayandı

ICARDI EVE GİREMEDİ

Polis araması sırasında yakın bir arkadaşının evinde kalan Mauro Icardi, olayların yatışmasının ardından malikaneye geri döndü. Ancak Wanda Nara'nın dairenin şifresini değiştirmesi sebebiyle yıldız oyuncu evine giremedi.



Arjantinli model, basın mensuplarının konu hakkında kendisine sorduğu soruya ise şöyle cevap verdi: "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu."