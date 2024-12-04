Kadir İnanır’ın sağlığı hakkında yeni gelişme! Usta oyuncu için kritik hafta

İnanır'ın hayranlarını korkutan söylentilerin ardından; Jülide Kural'dan açıklama geldi.

"ELBETTE ZORLU BİR SÜREÇ"

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan sanatçının sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu haberlerini yalanlayan Kural, şu ifadeleri kullandı:

Kadir'in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Böyle haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Elbette zorlu bir süreç ama güçlü iradesiyle daha da iyi olacak. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen.

Jülide Kural, Kadir İnanır'a kapsamlı bir tedavi uygulandığını da belirtti.