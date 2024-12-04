Kadir İnanır’ın sağlığı hakkında yeni gelişme! Usta oyuncu için kritik hafta

Usta oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart'ta beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için ameliyata alındıktan sonra tedbir amaçlı entübe edildi. Tedavinin iyiye gitmesiyle 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, 4 Nisan'da taburcu edildi. Geçtiğimiz ağustos ayında akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle İnanır, yeniden tedavi görmeye başladı.
Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı yönünde çıkan iddialara yanıt veren eşi Jülide Kural, "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil.
Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum." dedi.
AYLAR SONRA YENİDEN EVİNE DÖNDÜ
Özel bir hastanede tedavi gören sanatçı hafta başında doktorunun onay vermesi üzerine evine döndü. Magazin Burada'nın haberine göre, Yeşilçam'ın efsane ismi bir hafta boyunca evinde kalacak. İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği ise yaklaşık bir hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.
NE OLMUŞTU?
Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.
75 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı. İnanır, 1 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılmıştı.
Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, durumu iyiye giden İnanır'ın rehabilite sürecinde olduğunu ve fizik tedaviye başladığını açıklamıştı.
'FELÇ GEÇİRDİ' İDDİASI
Fizik tedaviye devam eden Yeşilçam'ın usta oyuncusunun felç kaldığı iddiası, dün birçok haber sitesinde ve sosyal medyada yer aldı.
İnanır'ın hayranlarını korkutan söylentilerin ardından; Jülide Kural'dan açıklama geldi.
"ELBETTE ZORLU BİR SÜREÇ"
Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan sanatçının sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu haberlerini yalanlayan Kural, şu ifadeleri kullandı:
Kadir'in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Böyle haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Elbette zorlu bir süreç ama güçlü iradesiyle daha da iyi olacak. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen.
Jülide Kural, Kadir İnanır'a kapsamlı bir tedavi uygulandığını da belirtti.