Boşanma aşamasındaki Ebru Şallı’dan şiddet itirafı: Uzun süredir şiddet ve tehditlere maruz kalıyorum

Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Yakın zamanda Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurmuş daha sonra davayı geri çektiğini açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş, Paris'ten fotoğraf karelerine yer vermişti. Akkuş paylaşımında, "Eşim Ebru Şallı ile ilgili sorulara gelince; neden eşiniz sizi paylaşmıyor, neden siz eşinizi paylaşmıyorsunuz neden birbirinizi takip etmiyorsunuz, boşanıyor musunuz gibi bir sürü soru sorulmuş buradan son kez yanıtlayayım.