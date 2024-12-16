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Haberler Magazin Boşanma aşamasındaki Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: Uzun süredir şiddet ve tehditlere maruz kalıyorum

Boşanma aşamasındaki Ebru Şallı'dan şiddet itirafı: Uzun süredir şiddet ve tehditlere maruz kalıyorum

Boşanma açıklamalarının ardından beraber çektirdikleri fotoğraf ile barıştıklarını açıklayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde sular durulmuyor. Şallı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzun süredir şiddet ve tehdite maruz kaldığını belirtirken "Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım." açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ

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Boşanma aşamasındaki Ebru Şallı’dan şiddet itirafı: Uzun süredir şiddet ve tehditlere maruz kalıyorum

Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Yakın zamanda Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurmuş daha sonra davayı geri çektiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş, Paris'ten fotoğraf karelerine yer vermişti. Akkuş paylaşımında, "Eşim Ebru Şallı ile ilgili sorulara gelince; neden eşiniz sizi paylaşmıyor, neden siz eşinizi paylaşmıyorsunuz neden birbirinizi takip etmiyorsunuz, boşanıyor musunuz gibi bir sürü soru sorulmuş buradan son kez yanıtlayayım.

Boşanma aşamasındaki Ebru Şallı’dan şiddet itirafı: Uzun süredir şiddet ve tehditlere maruz kalıyorum

İkimizin ortak aldığı bir kararla özel hayatımızı, birlikte beraber resimler koyarak insanlara gösteriş veya bir şey ispatlamak için çift olarak paylaşmama kararı aldık zira böyle birlikte paylaşımlar gösteriş, özendirme ve insanlara bir şey ispat etme anlamına geldiği için ikimiz de insanlara faydalı şeyler paylaşarak bu sosyal medya iletişim ağını yararlı şeyler göstermek için böyle bir model seçtik. Eşimle birlikteyiz ve gayet mutluyuz ben kendisinin yaptığı işleriyle gurur duyuyorum ve her zaman destekliyorum. Bu paylaştığım resimde geçen hafta Paris'ten." notunu düşmeyi ihmal etmemişti.

Boşanma aşamasındaki Ebru Şallı’dan şiddet itirafı: Uzun süredir şiddet ve tehditlere maruz kalıyorum

EBRU ŞALLI'DAN AÇIKLAMA

Uğur Akkuş'un "Mutluyuz" açıklaması sonrası Ebru Şallı, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şallı, Uğur Akkuş'u 5 aydır görmediğini ve hem kendisinin hem yakınlarının ünlü iş insanının tehditlerine, hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.

Boşanma aşamasındaki Ebru Şallı’dan şiddet itirafı: Uzun süredir şiddet ve tehditlere maruz kalıyorum

Ebru Şallı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım. Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.

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