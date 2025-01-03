Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan ilk mesaj

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tayfur'un cenazesi hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da törene katılarak dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni ise cenaze aracına bakarak 'Dayıcım' diye gözyaşı döktü.