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Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk mesaj

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk mesaj

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken eski eşi Necla Nazır'dan da ilk mesaj geldi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme: Gazete

Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan ilk mesaj

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan ilk mesaj

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Tayfur'un cenazesi hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da törene katılarak dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni ise cenaze aracına bakarak 'Dayıcım' diye gözyaşı döktü.

Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan ilk mesaj

NECLA NAZIR'DAN İLK AÇIKLAMA 'ÇOK ÜZGÜNÜM''

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi.

Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan ilk mesaj

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Ferdi Tayfur'un cenaze töreni yarın saat 12.00'da İstanbul'da AKM'de yapılacak. Daha sonra Emirgan Çınaraltı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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