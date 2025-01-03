Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan ilk mesaj

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Tayfur'un cenazesi hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da törene katılarak dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni ise cenaze aracına bakarak 'Dayıcım' diye gözyaşı döktü.
NECLA NAZIR'DAN İLK AÇIKLAMA 'ÇOK ÜZGÜNÜM''
Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi.
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Ferdi Tayfur'un cenaze töreni yarın saat 12.00'da İstanbul'da AKM'de yapılacak. Daha sonra Emirgan Çınaraltı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.