Usta oyuncu Hülya Koçyiğit Londra’da ölümden döndü: Hastanede kabusu yaşadı

Geçtiğimiz aylarda Londra'ya giden Hülya Koçyiğit, beklenmedik bir kaza geçirdi. Bir AVM'de alışveriş yapan Koçyiğit, sürdüğü sepetle yön değiştirmek istediği sırada ayağının ters dönmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

HÜLYA KOÇYİĞİT 2 SAAT BOYUNCA AMBULANS BEKLEDİ

Dengesini kaybederek sırt üstü düşen Hülya Koçyiğit, hızla kafasını yere çarptı. Ne olduğunu anlamaya çalışan oyuncu, ilk olarak gözlerini açarak bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. O sırada yanında kimse bulunmayan Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Ancak yerinden kalkamayan Koçyiğit, tam 2 saat boyunca ambulansın gelmesini beklemek zorunda kaldı.

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Yaşadıklarının ardından Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm. Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi.

Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" açıklamasında bulundu.