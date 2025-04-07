Oyunculuğa Kuruluş Osman dizisiyle başlayan 25 yaşındaki Özge Törer, rolüne ve diziye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, çekimlerde tüm oyuncuların kendi duygularını keşfetme imkanı bulduklarını söyleyerek, rolüyle ilgili Türkiye ve dünyadan olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

- Kuruluş Osman'da hayat verdiğiniz Bala Hatun ile hafızalara kazındınız. Set ortamında uyumunuz nasıl?

Çok iyi bir ekibimiz var. İlk günden beri oldukça keyif alarak ve uyum içinde çalışıyoruz. Bizlerin bu kadar iyi anlaşmasının da ekrana başarı olarak yansıdığını düşünüyorum.

- Oyuncu olarak dönem projesinde yer almak hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dönem projesinde oynamak çok güzel bir deneyim. Benim için unutulmaz anılar ve sahneler biriktiriyorum.

Genç oyuncu Kuruluş Osman'da en sevdiği repliğin "Allah sabredenlerle beraberdir" olduğunu ve günlük hayatta da çok sık kullandığını söyledi.

"ANAÇ RUHUMLA AĞLADIM" - Kuruluş Osman dizisini çekerken unutamadığınız sahneler oldu mu?

Alaeddin'in doğum sahnesi unutulmazdı mesela. Bir mağarada çektik.

Sadece ben de değil, tüm ekip o sahnenin atmosferine ve duygusuna kapıldık. Annelik benim bilmediğim ve tatmadığım bir duygu ama enteresan bir şekilde o sahneyi çekerken anaç ruhumla ağlamaya başlamıştım. Aslında bizler de çekim yaparken hiç bilmediğimiz, farklı duygularımızı keşfediyoruz.

- Çevrenizden, hayranlarınızdan rolünüzle ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Hem Türkiye'den hem de dünyanın başka bir ucunda sevenlerimiz var. Bu beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Yerli ve yabancı turistler seti geziyor. Dizide kullanılmış kostümleri giyip kendilerini o dönemde hissediyorlar. Oyuncular da bu ilgiden oldukça memnun.

Hatta seti ziyarete gelen dizi fanlarıyla karşılaşınca onlarla sohbet edip aynı heyecanı paylaşıyorlar.

ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN TUTKU

Oyunculuğa nasıl başladınız?

Oyunculuk hikayem ortaokulda başladı. Lise sonuna kadar tiyatro yaptım, eğitimler aldım. Kendime 'Ne olacaksın sen?' diye sordum. 'Madem oyunculuğu seviyorum, oyuncu olmak istiyorum' dedim. İlk girdiğim sınavda da okulu kazandım.