Bülent İnal’dan duygusal performans

CUMARTESİ akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Can Borcu'nun bu hafta yayınlanan yeni bölümüne Bülent İnal'ın türkü söylediği sahne damgasını vurdu. Beğeniyle izlenen dizide Mehmet karakterini canlandıran başarılı oyuncu Bülent İnal, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" türküsünü usta yorumuyla seslendirdi.

Can Borcu'nun yeni bölüm fragmanında da yer alan bu özel performans, izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Cumartesi (19 Nisan) akşamı yayınlanan yeni bölümde sahne, ekrana gelir gelmez oyuncunun performansı konuşulmaya başlandı. Türküyü seslendirdiği sahne, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Bülent İnal'ın güçlü oyunculuğu ve duygusal yorumu, türküye bambaşka bir anlam kattı. Türkünün dokunaklı sözleriyle birleşen sahne, izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.