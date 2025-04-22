Ölen eşine ayırdığı köşe duygulandırdı

2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Eşinin vefatıyla derinden sarsılan Filiz Erkal, son olarak bir programa evinin kapılarını açtı. Filiz Erkal'ın, vefat eden eşine ayırdığı köşe görenleri duygulandırdı. Sevilen şarkıcının fotoğrafının yer aldığı köşe, Filiz Erkal'ın eşini unutmadığı şeklinde yorumlandı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşmesi sonucu fenalaşarak yere yığılmıştı. Başını betona çarpan Erkal, beyin kanaması geçirmesi sonucunda hayatını kaybetmişti.