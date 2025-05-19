Kadının gücü podyumda

"Barlas", yalnızca bir koleksiyon değil; modern kadının gücünü, bağımsızlığını ve rafine zarafetini anlatan etkileyici bir hikaye. Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması'nın Türk moda dünyasına kazandırdığı Emre Erdemoğlu'nun özgün dikiş teknikleri, özel kumaş seçimleri ve özgür siluet anlayışı, bu koleksiyonda yeni bir ifade alanı buluyor. "Barlas", klasik unsurları çağdaş dokunuşlarla harmanlayarak zamansız bir estetik ortaya koydu.

ÖZEL KOLEKSİYONLAR

Bakü Fashion Week, bu yıl da dünyanın dört bir yanından seçkin tasarımcıları ağırlarken, Emre Erdemoğlu'nun "Barlas" koleksiyonunun dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak. Bu özel koleksiyon, Erdemoğlu'nun kadın modasına getirdiği yenilikçi ve karakteristik bakış açısının ilk adımı olma özelliği taşıyor. "Barlas", güçlü hikayesi ve iddialı tasarım diliyle modaseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

DEFİLEDE NESRİN RÜZGARI

Koleksiyonun açılış ve kapanışı, ekranların sevilen oyuncusu Nesrin Cavadzade tarafından yapıldı. Güçlü duruşu, zarif stili ve etkileyici sahne enerjisiyle Cavadzade, "Barlas"ın anlatmak istediği kadını en iyi şekilde temsil ederek defilenin en dikkat çekici anlarına imza attı.