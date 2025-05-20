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Bir Gece Masalı’nda bebek heyecanı

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in yer aldığı Bir Gece Masalı her salı atv’de.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bir Gece Masalı’nda bebek heyecanı
Mahir ile Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan Bir Gece Masalı, bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar. Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir.
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