Sahada aşk

Sultanlar Ligi'nin güçlü takımlarından Eczacıbaşı'nda forma giyen milli oyuncu Elif Şahin ile Erkek Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Kaan Gürbüz, ilişkilerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

İLİŞKİLERİ DESTEKLENİYOR

Kısa süre önce yakın arkadaş çevrelerine ve ailelerine aşklarını evlilikle taçlandırmak istediklerini açıklayan çift, spor kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarında da büyük mutluluk yaşıyor.

Başarılı sporcular Elif Şahin ile Kaan Gürbüz'ün son paylaşımı aşklarını gözler önüne serdi.

Sık sık birlikte katıldıkları organizasyonlar ve sosyal medya paylaşımları ile aşklarını gözler önüne seren çiftin yakın zamanda sade bir törenle nişanlanması ve ardından evlilik planlarına hız vermesi bekleniyor. Spor camiası da, iki milli sporcunun bu birlikteliğini büyük bir sevgi ve destekle karşılıyor. Elif ve Kaan, hem saha içi performanslarıyla hem de özel hayatlarındaki mutluluklarıyla voleybol severlerin gözdesi olmaya devam edecek gibi görünüyor. İkili son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte görüntülenmişti.