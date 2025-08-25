Tutkulu bir aşk hikayesi: Gözleri KaraDeniz

atv'nin yeni sezon için hazırladığı, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, "Gözleri KaraDeniz"in merakla beklenen afişi paylaşıldı. Afişte başroller Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, izleyiciyi imkansız ama vazgeçilmez bir aşkın içine davet ediyor. Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi; Karadeniz'in büyüleyici doğasından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan, aşk ile mücadelenin iç içe geçtiği unutulmaz bir yolculuğu ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in yollarının kesişmesi kadar ayrılığı da derin izler bırakacak.

USTA OYUNCU KADROSU

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, yalnızca kadrosuyla değil, romantizmin ve dramın iç içe geçtiği atmosferiyle de dikkat çekiyor.