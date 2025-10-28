  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Henüz 5 yaşında Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si olarak hafızalara kazındı! Önder Tekin'in son hali şoke etti

Rol aldığı Hüdaverdi-Pırtık' filminde, gözlüğü ve şapkasıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu, değişimi ile görenleri şaşırttı.

1971 yapımı komedi filmi Hüdaverdi-Pırtık'ta Haldun Dormen ve Ercan Yazgan'la başrolleri paylaşan Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.

Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçen Tekin, 'Hüdaverdi' karakterine hayat verdiği filmin 1 Şubat 1972'de vizyona girmesi ile dikkat çekmişti.

Film; İstanbul'un bir kenar mahallesindeki neşeli insanların arasında yaşamaya başlayan dilenci Pırtık ile mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin başından geçen olayları anlatıyordu.

Babasının gayretleriyle Yeşilçam'a 5 yaşında adım atan Önder Tekin, bu film sonrası 'Ezilenler' adlı yapımda rol almış ve oyunculuk serüvenini sonlandırmıştı.

Endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenlik yapan Tekin, çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalıştıktan sonra emekli olmuştu.

58 yaşındaki Önder Tekin'in son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

