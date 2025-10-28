Henüz 5 yaşında Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si olarak hafızalara kazındı! Önder Tekin'in son hali şoke etti

1971 yapımı komedi filmi Hüdaverdi-Pırtık'ta Haldun Dormen ve Ercan Yazgan'la başrolleri paylaşan Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.
Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçen Tekin, 'Hüdaverdi' karakterine hayat verdiği filmin 1 Şubat 1972'de vizyona girmesi ile dikkat çekmişti.
Film; İstanbul'un bir kenar mahallesindeki neşeli insanların arasında yaşamaya başlayan dilenci Pırtık ile mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin başından geçen olayları anlatıyordu.
Babasının gayretleriyle Yeşilçam'a 5 yaşında adım atan Önder Tekin, bu film sonrası 'Ezilenler' adlı yapımda rol almış ve oyunculuk serüvenini sonlandırmıştı.
Endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenlik yapan Tekin, çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalıştıktan sonra emekli olmuştu.
58 yaşındaki Önder Tekin'in son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.