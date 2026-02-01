  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Mika Raun'un sevgili gözaltına alındı!

Uyuşturucu soruşturmasında kullanımı kolaylaştırmak suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can ifadesinde erkek arkadaşını da ele vererek itiraflarda bulunmuştu. Soruşturmada fenomenin sevgilisi de gözaltına alındı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, ifadesinde erkek arkadaşı Batuhan Can ile Amsterdam'a uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmişti. Soruşturma kapsamında Batuhan Can gözaltına alındı.

